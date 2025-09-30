Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Украины Виктор Еленский провёл встречу в штаб-квартире Объединенной азербайджанской диаспоры Украины (ОДАУ).

Во встрече приняли участие председатель ОДАУ Хикмет Джавад, советник посольства Азербайджана в Украине Ровшан Гусейнзаде, ответственный по консульским вопросам посольства Галиббей Агададашов, члены Правления ОДАУ, предприниматели, азербайджанские военнослужащие, служащие в рядах украинской армии, а также активисты диаспоры, работающие в различных сферах.

Выступая на мероприятии Хикмет Джавад рассказал об успешной интеграции азербайджанцев в украинское общество. Он отметил, что азербайджанцы постоянно стремятся обеспечить стабильное и гармоничное сосуществование в Украине.

Говоря о деятельности ОДАУ, Хикмет Джавад подчеркнул, что с начала широкомасштабной военной агрессии России против Украины азербайджанцы активно действуют как на фронте, так и в тылу. По его словам, представители азербайджанской диаспоры вносят значительный вклад в оборону и гуманитарную поддержку Украины.

Председатель ОДАУ добавил, что сегодня стратегическое партнерство между Азербайджаном и Украиной находится на самом высоком уровне.

«Мы приветствуем усилия президентов обеих стран по укреплению этих отношений. Мы, как диаспора, стараемся внести свой вклад на самом высоком уровне. Мы верим, что эта встреча также внесет значительный вклад в дело углубления сотрудничества между украинскими государственными институтами и азербайджанскими диаспоральными организациями», — подчеркнул он.

Выступивший на мероприятии глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский поблагодарил азербайджанцев Украины за их вклад в противостояние российской агрессии, развитие экономики, общественной и культурной жизни страны.

Он подчеркнул, что, хотя защита прав национальных сообществ является обязательством Украины необходимым для вступления в Европейский союз, всё, что страна делает для сохранения и приумножения наследия народов, считающих её своей родиной, она делает прежде всего для своих граждан.

Украинцы, которые на протяжении столетий боролись за государственность, свободу и идентичность, клялись, что в независимой Украине никогда не будет подавления культурных, языковых и других традиций каких-либо народов, живущих на её земле.

Выступая на мероприятии, советник посольства Азербайджана в Украине Ровшан Гусейнзаде отметил, что диаспора на протяжении многих лет проделывает значимую работу по сохранению единства среди соотечественников, проживающих в Украине, а также обеспечению их культурных, социальных и общественных интересов. Он подчеркнул, что проекты, реализуемые по инициативе ОДАУ, служат развитию не только азербайджанцев, проживающих в этой стране, но и украинского общества в целом. «В рамках этих проектов регулярно проводятся Дни культуры, благотворительные акции, реставрация парков и аллей, а также мероприятия, направленные на пропаганду реалий Азербайджана», — отметил он.

Ровшан Гусейнзаде добавил, что основными приоритетами деятельности ОДАУ являются как воспитание молодёжи в национальном духе, так и углубление взаимопонимания между нашими народами.

После выступлений предпринимателей, учёных, военнослужащих и активистов диаспоры встреча продолжилась в атмосфере взаимного обмена мнениями.