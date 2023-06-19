Одним дипломом сыт не будешь, но не все это до сих пор понимают, считая, что университет нужно окончить любой ценой. Между тем, ежегодно вузы страны выпускают много никому не нужных специалистов. Только учителей готовят в три раза больше, чем требуется. Профессия же должна быть востребована и подкреплена знаниями.

Списки вакансий красноречиво говорят о том, что чаще требуются представители рабочих специальностей. В восстановлении профобразования, разваленном вместе с СССР, некоторые подвижки есть – появляются новые профтехучилища, открывают новые факультеты. Планируется, что из года в год число получающих профобразование к 2026 году увеличится вдвое. Заместитель министра науки и образования Идрис Исаев на открытии фестиваля «Секрет профессии» заявил о продолжающихся реформах в этом сегменте. Но действительно ли молодежь массово пойдет в слесари и сварщики, когда в мечтах у многих уютный офис и непыльная работа с большой зарплатой? И что необходимо предпринять, чтобы реформы были успешны?

По мнению вице-президента Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдина Исмаилова, нужно более тщательно изучить вопрос востребованности тех или иных специалистов. Например, на освобожденных территориях будет интенсивно развиваться сельское хозяйство, особенно животноводство, а значит, нужны работники в аграрной сфере. Да и в других регионах страны в них есть потребность.

«Многие молодые ребята сидят без дела и в столице, и в регионах, а могли бы найти себе применение, выбрав нужную профессию. Падеж скота, птицы – не редкость, и часто сельские жители не знают ни причин, ни того, что делать. В итоге фермеры терпят убытки. Поэтому в ветеринарных фельдшерах есть большая необходимость, тем более что старшее поколение уже уходит на пенсию, а замены им практически нет. Нужны и агрономы, и не только с высшим, но и со средним специальным образованием. Причина плохого урожая – нередко в несоблюдении технологии возделывания, в том, что неправильно используют удобрения и т.д.», – говорит он.

Развивать профобразование необходимо, но нужно подходить к этому ответственно, уверен эксперт.

Должен быть контроль обучения, сочетание теории с практикой. Только если учащиеся будут получать качественные знания, которые позволят им шагать в ногу со временем, можно будет говорить об успехе.

«В регионах есть потребность не только в специалистах сельского хозяйства. Там трудно найти представителей строительных профессий – хороших каменщиков, плотников, штукатуров и др. Они должны уметь работать с новыми материалами и технологиями, а не по старинке. Нет и нормальных телевизионных мастеров», – делится Исмаилов.

По его мнению, культ высшего образования в Азербайджане постепенно уходит в прошлое.

«Многие с дипломами вузов сидят без работы или занимаются торговлей. Но чтобы молодежь выбирала рабочие профессии, она должна знать, что по окончании сможет трудоустроиться. Этот вопрос должен контролироваться Агентством по трудоустройству, тут нужен рабочий механизм. Выпускников надо регистрировать, проверять их знания и предлагать их кандидатуры нуждающимся в таких кадрах работодателям. Последним при их найме стоит дать привилегии, например, в течение года освободить их от выплаты налогов на этих работников. В этом случае все будут в выигрыше.

Некоторые работодатели присматриваются к потенциальным сотрудникам еще на стадии их обучения. Но сейчас мало взаимодействий между профобразованием и работодателем, и над этим надо работать. А еще следует в вечернее время по ТВ показывать сюжеты о том, что происходит с профобразованием, многие просто не обладают нужной информацией», – резюмировал он.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов в свою очередь подчеркнул, что в советское время такое обучение было эффективным.

«После распада СССР профобразование пришло в упадок, на месте некоторых училищ организовали лицеи, разбазарили оборудование. Молодежь перестали интересовать рабочие специальности. А когда у нас проводили Европейские игры, выяснилось, что для обслуживания иностранных гостей в стране не хватает профессиональных работников, чья квалификация отвечает международным стандартам. После этого дело сдвинулось с мертвой точки: было подписано соглашение с Южной Кореей и с Турцией, внедряют новые стандарты, и главное, при министерстве образования и науки создано агентство по профобразованию. В более 100 средних школах в старших классах есть профориентация. Уверен, что со временем будет создано и достаточное количество рабочих мест, что очень важно. Но, – отмечает эксперт,– многие все еще считают профобразование чем-то второстепенным, нужно повышать его престиж, как это делалось когда-то».