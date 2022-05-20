«Требуется маркетолог, возраст не более 40 лет», «Ищем офисного сотрудника: возрастная категория 20-40 лет», «Нужен педагог в детский сад в возрасте 25-45 лет». Вот лишь несколько объявлений со страницы трудоустройства в соцсети.

Найти работу, если тебе за 45 – задача непростая, если порядка 60 –очень сложная. Эйджизм (дискриминация по возрасту) – явление, с которым сталкиваются многие из тех, кому за…

Работодатели ищут сотрудников молодых или хотя бы среднего возраста. А ведь на пенсию женщины в нашей стране выходят в 62, а мужчины и вовсе в 65 лет. И на что жить тем, кто работу потерял, а до пенсии еще несколько лет?

Потеря средств к существованию – всегда стресс, а если возраст не самый «котируемый», то стресс двойной. Искать работу в интернете могут не все люди в возрасте, да и перечень вакансий часто ограничен официантами, ресепшн и продавцами, и опять-таки в приоритете молодежь. К службам занятости доверия у многих нет, и они туда даже не обращаются. Оптимально, когда в трудоустройстве могут помочь родственники, друзья или знакомые, но не у всех есть такая возможность.

Али Сулейманова попросили с работы, когда ему до пенсии осталось пять лет. В течение нескольких месяцев он не мог трудоустроиться и перебивался редкими подработками, проедая свои небольшие накопления. В итоге, когда он совсем отчаялся, бывший коллега, узнав о его сложной ситуации, посодействовал в трудоустройстве. Зарплата на порядок ниже, чем на прежнем месте, но, как говорит мужчина, он и этому рад, так как выбирать ему не приходилось. Теперь он мечтает только о том, чтобы продержаться на работе хотя бы до пенсии, а желательно и после, ведь на одну пенсию прожить будет сложно.

Эльнара Керимова лишилась работы несколько лет назад, до пенсии ей еще 7 лет. По специальности найти работу она не смогла, и приходится зарабатывать уборкой квартир.

«Возраст уже сказывается, целый день драить помещения мне нелегко, в конце дня едва могу разогнуть спину, но что ж поделаешь… Жить на что-то надо…», – говорит она.

Чтобы помочь людям в предпенсионном возрасте трудоустроиться нужны специальные программы, направленные именно на эту категорию граждан. Так, в Казахстане разработали проект «Серебряный возраст» для людей, которым до пенсии осталось несколько лет. Работодатели будут создавать на своих предприятиях рабочие места для возрастных работников, а государство — субсидировать половину заработной платы для них. Программа пока рассчитана на 3 года, и в ее рамках ежегодно планируется трудоустраивать до 5 тысяч казахстанцев.

Рабочие места по проекту должны будут создаваться вне постоянных рабочих мест и вакансий на постоянные рабочие места. Такие рабочие места не могут создаваться на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда и по профессиям и занятиям, относящимся к 9-й группе низкоквалифицированных работников согласно Национальному классификатору занятий. После завершения срока участия работодатель должен будет трудоустроить лицо предпенсионного возраста на постоянное рабочее место до выхода на пенсию.

Глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов отметил, что в нашей стране работает немало людей не только предпенсионного, но и пенсионного возраста, так что нельзя сказать, что люди в возрасте нигде невостребованны. Что касается программ, направленных на трудоустройство лиц предпенсионного возраста, то, по его мнению, они, скорее всего, носили бы формальный характер. Эксперт напомнил, что в свое время омбудсмен предложила запретить расторжение трудового контракта с женщинами за 10 лет, а с мужчинами за 7 лет до пенсионного возраста.

– Но я тогда говорил о том, что это будет неэффективно. Что в таком случае делать с работниками предпенсионного возраста, которые не выполняют свои трудовые обязанности, нарушают трудовую дисциплину и т.д.? В России приняли такой закон, но никакого эффекта от него не видно, – сказал Мамедов.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов подчеркнул, что такие меры, как в Казахстане, стимулируют работодателей брать на работу людей предпенсионного возраста. И у нас, по его убеждению, надо заинтересовать работодателей принимать на работу возрастных сотрудников.

«Как вариант, можно было бы снизить для них в этом случае налоги. В генеральном соглашении между правительством Азербайджана, Конфедерацией профсоюзов и Конфедерацией работодателей сказано, что трехсторонняя комиссия должна каждый квартал заседать, но это не происходит. А если бы это происходило, то на мероприятиях давались бы предложения, в том числе по занятости пожилых, а затем вносились предложения по изменению в Трудовой Кодекс по тем или иным вопросам. Сейчас же и в 50, а то и в 45 лет не трудоустроишься, оставшись без работы, а до пенсии еще далеко. Такой эйджизм идет вразрез с установленным пенсионным возрастом. У нас часто говорят, что надо дать дорогу молодежи, но это неправильный подход – если человек – профессионал своего дела, возраст не должен быть важен. Иногда человека увольняют тогда, когда ему до пенсии осталось 3-4 года, и, думаю, что нужно запретить подобное при условии, что у работника не было серьезных дисциплинарных замечаний», – говорит он.

Исмаилов отметил, что особых надежд на службу занятости нет, пожилым остается обращаться к знакомым и родным, а также пробовать себя в качестве самозанятых. Сейчас Международная организация труда продвигает идею создания кооперативов для определенных групп людей. И пожилые могут, объединившись, создать свои кооперативы по разным направлениям, важно, чтобы процедура оформления для них была максимально упрощена.