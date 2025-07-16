Контакты между Арменией и Азербайджаном могут помочь преодолеть существующее глубокое недоверие между двумя странами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

«Между Арменией и Азербайджаном существует глубокое недоверие по известным всем причинам. К примеру, чем важен Абу-Даби (встреча лидеров Армении и Азербайджана)? Если есть возможность преодолеть это глубокое недоверие, — а я считаю, что это возможно сделать, если быть последовательным, — это возможно сделать путем таких контактов», — отметил армянский премьер.

Он констатировал, что и Армения, и Азербайджан публично излагали свои позиции относительно подписания мирного договора, проводятся совместные консультации для того, чтобы достичь подписания и ратификации документа путем сближения позиций. Пашинян также заверил, что ничего конфиденциального в переговорах между Ереваном и Баку нет, все публично.