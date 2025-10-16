Нижняя палата парламента Франции — Национальное собрание — проголосовала против инициированного ультралевой партией «Непокоренная Франция» вотума недоверия правительству премьера Себастьена Лекорню, сообщает в четверг телеканал BFMTV.

«За принятие вотума недоверия подан 271 голос. Нужное для принятия решения большинство не достигнуто. Вотум недоверия не принят», — объявила председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве после подсчета голосов.

Для отставки правительства необходимо минимум в 289 голосов.

Позже в четверг пройдет голосование еще по одному предложению правительству — оно инициировано правой националистической партией «Национальное объединение» и партией «Союз правых за республику».