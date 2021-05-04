На рынке труда наметились подвижки к росту заключаемых трудовых договоров

Подвижки на пути обеления трудовых договоров привели к ожидаемым результатам. Итогом проделанной масштабной работы стал рост объемов социальных поступлений.

За первый квартал текущего года выросла доля внебюджетных организаций в поступлениях по обязательному государственному социальному страхованию. С таким заявлением выступил в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров, заметивший рост упомянутого показателя в сравнении с минувшим годом.

В свете этих событий удельный вес внебюджетных организаций в общих поступлениях по обязательному государственному социальному страхованию достиг 61%, что на 2,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, написал Джаббаров. Ранее глава ведомства заявлял, что в результате прозрачности на рынке труда выросли поступления по обязательному государственному социальному страхованию, и это способствовало снижению зависимости Государственного фонда социальной защиты Азербайджана от бюджета. В текущем год рост по этому направлению достиг 13,8%.

Возвращаясь к цифрам, поступления по взносам социального страхования (895,3 млн манатов) за первый квартал этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 9,6%, по причине роста численности работников и фонда оплаты труда «в результате прозрачности на рынке труда», сообщает Министерство экономики. По данным ведомства, по внебюджетным организациям поступления по взносам социального страхования выросли за этот период на 13,8%. Выплаты по страхованию от безработицы (30,3 млн манатов) увеличились за этот период на 9,8%.

Напомним, что с января этого года также производится выплата в государственный бюджет оплат по обязательному медицинскому страхованию. За первый квартал в госбюджет поступило по этим отчислениям 112,3 млн манатов, что на 25,5 млн манатов больше от прогнозируемого правительством. После того, как в позапрошлом году налоговую службу уполномочили взять под контроль расчет и выплаты взносов по социальному страхованию, упомянутая сфера подверглась целому ряду важных преобразований. И результаты не заставили себя дожидаться.

«Уже через год мы наблюдаем существенное ускорение процесса легализации рабочих мест, — сказал в этой связи # экономист Фуад Ализаде. — Обеление зарплат и экономики имеет непосредственное отношение к формированию в том числе пенсионного капитала наших граждан, и от успешности этого процесса зависит обеспеченная старость азербайджанцев. В то же время? в русле этих начинаний в стране осуществляется комплексная социальная защита наемных работников, решается проблема их пенсионного обеспечения в будущем».

А главное — государству больше не придется полностью финансировать пенсии и социальные пособия, поскольку эта сфера устойчиво переходит к цивильному формату самофинансирования за счет социальных отчислений работающих граждан. Ведь пенсии, как основная форма социальных трансфертов, — это значимый источник денежного дохода домашних хозяйств. К тому же не секрет, что концентрация налоговых и социальных сборов в одной структуре, безусловно, создает возможности для более эффективного контроля над отчислениями в государственную казну и социальные фонды».

По данным аналитиков, ситуация с карантинными ограничениями также внесла свою лепту в «обеление» трудовых отношений. Ведь если вспомнить, весь минувший год отметился продолжительными запретами на деятельность целого ряда сфер экономики, а владельцам «разрешенных» субъектов хозяйствования приходилось оформлять разрешения для своих сотрудников. С этой точки зрения объясним и рост статистики официальных трудовых отношений в самый разгар ограничительных мер правительства, поскольку выдать разрешение нелегальным работникам не представлялось возможным. Однако все это не означало решения проблемы «серой» бухгалтерии – несмотря на возросшую статистику официально оформленных тружеников, «зарплаты в конвертах» все еще мешают полноценному сбору поступлений по линии обязательного социального страхования.

С этой точки зрения, Государственная служба инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения посредством электронно-информационной системы по уведомлению о трудовых договорах постоянно контролирует ситуацию начисления минимальной заработной платы. Ведомство информирует, что в упомянутой электронной системе собрана вся информация о заключенных трудовых договорах, а также об их расторжении или внесении изменений. Иными словами, «умная» система позволяет сотрудникам профильного ведомства в режиме реального времени видеть все заработные платы, установленные по заключенным трудовым договорам.

Что же касается недобросовестных работодателей, уклоняющихся от соблюдения упомянутых требований, за такое самоуправство предусмотрены серьезные финансовые санкции в рамках законодательства. Результатом упомянутого шага стало уменьшение объема «теневой занятости», однако профильная структура не всегда отслеживает реальные зарплаты, поскольку во многих учреждениях все еще процветает «серая» бухгалтерия. Несмотря на некоторые подвижки, неформальный рынок труда в стране все еще велик.

По свидетельству главы Лиги защиты прав трудящихся Сахиба Мамедова, согласно официальной статистике, в Азербайджане трудовой деятельностью занимается порядка 5 мky человек. При этом в феврале этого года численность работников по найму в Азербайджане снизилась на 5,9 тыс. человек и составила 1 млн 678,5 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число лиц, занятых в экономике по трудовым договорам, увеличилось на 2,3%. При этом в частном секторе потребность в рабочих руках падает больше, чем в госсекторе – 6,1 тыс. человек, сообщает Госкомстат. Показатели заключенных трудовых договоров в частном секторе по-прежнему остаются очень низкими.