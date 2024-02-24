Министр экономики Микаил Джаббаров поделился ярким событием в жизни экономики и рынка занятости. По его словам, количество наемных тружеников частного сектора возобладало над работниками государственного и нефтяного сегмента. Все бы ничего, но авторы отчетности Государственного комитета статистики считают, что ситуация на местном рынке труда обстоит иначе.

В прошлом году количество сотрудников, работающих в частном секторе, превысило число сотрудников, работающих в государственном и нефтяном секторе, сообщил глава экономического ведомства в ходе форума «Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики».

«В 2019 году, когда мы начали этот процесс, на государственных предприятиях работало свыше 850 000 наемных работников. Теперь же по результатам пятилетней успешной работы количество работающих в частном секторе превысило число наемных тружеников в государственном и нефтяном сегменте», — сообщил он.

В свете этого заявления примечательна недавняя отчетность Государственного комитета статистики. На 1 января 2024 года численность наемных работников в сфере экономики Азербайджана составила 1741,8 тыс. человек, из них в государственном секторе экономики трудятся 899,1 тыс. человек, в негосударственном – 842,7 тыс.

Как видно из статистики, ситуация обстоит совершенно иначе и государственный сектор по-прежнему рулит по количеству заключенных официальных трудовых договоров. Так что, заявление главы Минэкономики выглядит на этом фоне достаточно странно. А если министерство все-таки право, то вопросов остается не меньше.

Впрочем, такие странные нестыковки в заявлениях различных государственных ведомств происходят не впервые, говорит в беседе с #экономист Натиг Джафарли. По его словам, экономисты и раньше наблюдали противоречия в статистических данных на уровне различных структур. Неоднократно случалось, что показатели различались в заявлениях высшего руководства страны и профильных чиновников.

«Сопоставляя данные официальной статистики на начало этого года, в государственном секторе трудится на 56 тысяч 400 человек больше, чем в частном, — говорит Н. Джафарли. – Но министр экономики заявляет про перевес частного сектора. Сложно сказать, кто из них прав – глава Минэкономики или Госкомстат! На самом деле соотношение трудящихся не столь важно, интересно другое. Представьте себе, что в нефтегазовом секторе страны трудится всего 31 тыс. 400 человек, но именно эта сфера формирует до 48 процентов внутреннего валового продукта страны. Более того, 52,7 процентов доходов государственного бюджета приходятся на нефть. В структуре нашего экспорта нефтегазовый сегмент занимает 92,5 процентов. Отсюда следует, что 31,4 тыс. человек обеспечивают более половины бюджета страны, а львиная доля ее экспорта приходится на нефть и газ».

По словам экономиста, было бы интересно услышать мнение Минэкономики по поводу этих данных. В свою очередь экономист Пярвиз Гейдаров считает, что стартовавший в полную силу пять лет назад процесс обеления экономики и выхода из тени части рынка труда, действительно, стимулирует рост в сегменте официально заключаемых трудовых договоров. По его словам, эти процессы отразились на поступлениях в Государственный фонд социального страхования. Так, впервые с 2019 года получилось уменьшить на 150 млн манатов трансферт из госбюджета в ГФСЗ, благодаря выходу из тени доходов и зарплат в частном ненефтяном хозяйственном секторе. Отчисления в профильную структуру из этого источника увеличились и продолжают расти. Эксперт отметил, что количество трудовых договоров увеличилось с января 2019-го на 406,9 тыс.

По данным официальной статистики, за один только прошлый год в масштабах республики было ликвидировано аж 14,9 тыс. рабочих мест. За это время 52,4 процента закрывшихся рабочих мест пришлись на негосударственный сектор.