Франция заняла первое место по количеству заражений коронавирусом за последние сутки.

За последние 24 часа в стране 124 009 человек заразились COVID-19. Информации о скончавшихся нет.

Что касается общего числа случаев заражения во время пандемии, то этот показатель составляет 32 942 910. Всего во Франции от коронавируса умерли 150 576 человек.

Второй по опасности страной в мире является Япония. В ”Стране восходящего солнца» за последние сутки COVID-19 был выявлен у 99 291 человека, 31 человек скончался.

Италия заняла третье место в списке. Только за последние сутки в этой стране коронавирусом заразились 89 830 человек. Италия превзошла другие страны по количеству ежедневных смертей от коронавируса. Так, за последние 24 часа в этой стране от COVID-19 умерло 111 человек.

Мексика также занимает одно из первых мест в списке опасных с точки зрения пандемии стран. За последние сутки в этой стране от коронавируса умерли 85 человек, COVID-19 выявлен у 34 567 человек.