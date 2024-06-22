Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов Европы по количеству проведенных матчей подряд, сообщает портал Stats Foot.

Роналду вышел в стартовом составе своей сборной на матч второго тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Турции. Для него этот поединок в рамках европейского первенства стал 19-м подряд. Предыдущий рекорд принадлежал защитнику сборной Италии Леонардо Бонуччи.

Португальскому форварду также принадлежит еще один рекорд чемпионатов Европы: он стал единственным футболистом в истории, у которого получилось сыграть на шести Евро.