Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил мировой рекорд по беспроигрышным матчам.

Об этом сообщает сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Согласно подсчетам, после матча «Аль-Насра» с «Персеполисом» (2:0) на счету 38-летнего форварда была уже тысяча матчей, в которых он не проиграл. В них он одержал 776 побед, 224 раза была ничья. После этого Роналду в составе своего клуба выиграл еще раз — у «Аль-Ахли» (4:3).

Из 1001 матча без поражений на «Аль-Наср» пришлись 28, на «Манчестер Юнайтед» — 284, на туринский «Ювентус» — 114, на мадридский «Реал» — 386, на лиссабонский «Спортинг» — 21, на сборную Португалии — 168. Всего за карьеру Роналду провел 1 183 игры на данный момент.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет девять голов и пять результативных передач.