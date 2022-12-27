Азербайджан в текущем году увеличил поставки пшеницы с основного рынка импорта этого злака. По данным государственного таможенного комитета, за одиннадцать месяцев уходящего года поставки превысили средний годовой уровень по цене, оказавшейся выше прошлогодней аж на 20,6%.

По состоянию на январь – ноябрь этого года таможня отчиталась о ввезенных в страну 1 млн 168 тыс. тонн, что на 17,8% больше, чем за сопоставимый период прошлого года, сообщает таможня. Поднялась и цена импорта. Как сообщает ГТК, в ноябре за рубежом было закуплено 211 683 т пшеницы в среднем за 321,23$/т. В пересчете на среднегодовое значение, закупочная цена оказалась выше на 20,6% к уровню прошлого года и составила 340,77$/т.

Как и обычно, большая часть импортируемой пшеницы пришлась на Россию. Оттуда мы завезли за десять месяцев – 761,5 тыс. т (-12,4%), а в Казахстане было закуплено 194,4 тыс. т хлебного злака. Местные хлеборобы тоже не сидели сложа руки – за отчетные месяцы в стране собрали 1 736,1 тыс. т пшеницы, и это на 8% меньше, чем в прошлом году. Ведь если вспомнить, производство пшеницы за 2021 год в Азербайджане составило 1,9 млн тонн – чуть больше показателя годом раньше.

Как видно, планы нарастить свои урожаи хлеба в этом году не оправдались, зато импорт видимо подорожал и увеличился в физических объемах. Ведь нужно же как-то покрывать внутреннюю потребность, а она у нас заявлена на уровне 3 млн тонн. Неслучайно на протяжении всего уходящего года звучали заявления о важности увеличить собственное производство, а выращивающие продовольственную пшеницу хозяйства удостоили пятилетних субсидий. Правда, на государственную поддержку могли рассчитывать не все фермеры, а только их часть, сбывающая урожаи Госагентству резервов и мукомольным предприятиям по заключенным с Минсельхозом контрактам.

В русле содействия хлеборобам планировались и меры по улучшению водоснабжения охваченных господдержкой фермеров, а Министерству финансов было предписано учитывать необходимые для всего этого средства в проектах государственного бюджета на 2023-2028 годы. А по словам самих хлеборобов, особенно владельцев мелких хозяйств, засевать поля под пшеницу после правительственного решения поднять цены на топливо, стало невыгодно. Поскольку все это сказывается на себестоимости урожая. Среди прочих проблем они называют сложности с орошением и нехватку высокоурожайных семян. А ведь мелкие хозяйства – тоже важное звено в производстве. Владельцы одного – двух гектаров сельхозземель могли бы обеспечивать хлебом свои семьи…

Но правительство делает ставку на средний и крупный бизнес. Прироста урожайности в этом году ожидали за счет увеличения производительности средних и крупных компаний путем внедрения там пилотных систем орошения. Свою лепту в это должны были внести и посевные площади на освобожденных территориях, и так называемые богарные (неорошаемые) посевы на миллионе гектаров полей. Говорилось и про другие работы, как-то: тренинги для фермеров по соблюдению агротехнических правил. Однако планы пока еще остаются планами, а импорт подорожавшей российской пшеницы на главной повестке дня. Впрочем, российские урожаи хлеба не подвели, и текущий сельскохозяйственный год выдался на редкость удачным.

По отчетности «Русагротранса», экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в январе снизились до $305-307 за тонну FOB (-$7 к предыдущей неделе) на фоне ослабления рубля. Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах увеличились в среднем на 250 руб. до 14,8-15 тыс. руб./т без НДС. Закупочные цены на малой воде прибавили 50 руб. и составили 12,3-12,4 тыс. руб./т без НДС.

Подорожанию экспортных цен благоволит и пошлина – она, несмотря на заявленные логистические сложности, увеличилась с 28 декабря 2022 года по 10 января 2023-го до 4160,9 руб. Ставка рассчитана исходя из индикативной цены $312,8/т. Вкупе с подорожавшей логистикой, все это отражается в цене поставок на местный рынок. В отличие от российского, экспорт казахстанской пшеницы не облагается пошлиной, но она более дорогая из-за более высокого качества. Транспортировка ее тоже обходится дороже. Что же касается перевозки через казахстанский порт Курык, находящийся на стыке железной дороги и моря, там тоже свои проблемы, которые большей частью упираются в загруженность пути более выгодной транспортировкой нефти.

Перевозки через каспийский порт Актау не менее проблематичны из-за нехватки судов. Негативный отпечаток накладывает и дефицит вагонов-зерновозов. Поэтому сегодня более доступной для Азербайджана будет именно российская пшеница – из-за удобной и менее затратной логистики. Так что большого экспорта из Казахстана в Азербайджан с сентября по февраль мы, скорее всего, не увидим. Однако, по экспертным оценкам, актуальность казахстанского направления импорта может возрасти во второй половине маркетингового сезона.