Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство Турции решительно настроено избавить народ от бремени волатильности на валютном рынке и искусственного завышения цен, передает «Анадолу».

«Благодаря обнародованному (в декабре 2021 года) пакету экономических мер, нам удалось сдержать колебания в курсах валют. Надеемся, что также в кратчайшие сроки нам удастся взять под контроль и инфляцию, и тогда страна выйдет из ситуации, которой она не заслуживает», — отметил глава государства.

Завершение года с показателем экспорта в 225 млрд долларов демонстрирует, что Турция на верном пути, подчеркнул президент.

По словам Эрдогана, Турция показала всем угнетенным, что за счет собственной воли и усилий они могут добиться обеспечения своих прав и свобод в соответствии с самыми высокими стандартами и добиться успехов в развитии.

«Более того, мы пошли дальше и нацелились на гораздо больший прорыв. Да, теперь мы предпринимаем шаги, чтобы сделать Турцию одной из 10 крупнейших экономик мира. За каждым инцидентом с 2011 года, когда мы впервые объявили о том, что «Турция готова, цель – 2023», стояла именно эта борьба», — подчеркнул турецкий лидер.