Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация в течение ближайших недель получит ответ, настроена ли Россия на установление мира в Украине.

По его словам, Вашингтон сформирует свое мнение по этому вопросу «в течение недель, а не месяцев», передает bbc.com.

«Россияне знают нашу позицию по поводу окончания войны. И из их ответов мы очень скоро узнаем, серьезно ли они настроены перейти к настоящему миру, или это тактика затягивания, — сказал Рубио журналистам после встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. — Если это тактика затягивания, президенту это не нужно. Если речь идет о затягивании, президент Трамп не попадет в западню бесконечных переговоров о переговорах».

Рубио также сказал, что Украина «продемонстрировала желание достичь полного прекращения огня, чтобы создать условия для переговоров».

«В какой-то ближайший момент, не через полгода, Россия и Путин должны принять решение, серьезно ли они настроены на мир», — отметил глава Госдепа.

«Если они настроены на мир — отлично, будем двигаться к миру. Если нет — нам придется переоценить нашу позицию и наши действия в будущем», — добавил Рубио.

Он также прокомментировал недавний визит в США специального представителя Кремля Кирилла Дмитриева и подтвердил, что встречался с ним в числе других американских чиновников.

Рубио сказал, что ничего не знает о переговорах по вопросу восстановления прямых перелетов между США и Россией, о которых упоминал Дмитриев.