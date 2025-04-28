Общество оценщиков провело исследование цен на квартиры в девяти из двенадцати столичных районов, сообщил председатель организации Вугар Орудж. Результаты изучения ценового состояния рынка проливают свет на резкое повышение стоимости квадрата жилья – квадрат апартаментов в Баку предлагают за две – три тысячи манатов.

Учитывая наличие в арсенале данных исследования, констатируем резкий ценовой всплеск. Стоимость новостроек в Низаминском районе, говорится в мониторинге организации, колеблется от 2 780 до 3 025 манатов, в старых зданиях — от 2 533 до 2 610 манатов. Средняя цена по району составляет 2 633 маната. Разница в цене между новостройками и старыми зданиями находится в интервале 9-15 процентов. Не сильно отличается ценовая обстановка в прочих частях столицы.

В Хатаинском районе, по данным исследования, прайс на новые здания 2 020 до 3 408 манатов, в старых домах — от 1 806 до 3 050 манатов. В Ясамальском районе первичный жилищный фонд стоит от 2 205 до 3 985 манатов, а за вторичку просят 1 940 до 3 182 манатов. Средняя цена по району составляет 2 822 маната.

Стоимость новых квартир в Наримановском районе Баку – от 2 517 до 3 980 манатов, в старых зданиях — от 2 312 до 3 250 манатов, а усредненная цена по району составляет 3 006 манатов. В Насиминском районе средний прайс квадрата жилой недвижимости превысил 3 тыс. манатов, местами цены больше 4 тыс.

Чуть ниже стоимость жилья в Бинагадинском районе: цены в новостройках колеблются от 2 583 до 2 941 маната, в старых зданиях — от 1 536 до 2 710 манатов. В Сураханском средний прайс составляет 1 836 манатов, а в Хатаинском 1 913 манатов. В Сабунчинском районе цены в новостройках колеблются от 2 120 до 2 562 манатов, в старых зданиях — от 1 875 до 2 239 манатов. Средняя цена по району составляет 2 226 манатов.

За последние годы повышение цен на рынке недвижимости резко ускорилось, говорят аналитики рынка, отмечая серьезную динамику первых трех месяцев этого года. Причем, стоимость жилья растет не только в сегменте новостроек – дорожает и старый жилищный фонд. Среди основных причин указывается снижение покупательной способности денег – на этом фоне и в условиях дефицита иных инвестиционных инструментов, растет привлекательность недвижимости для денежных вложений. Следуя логике повышающегося спроса, квадрат жилья устойчиво дорожает.

Особую роль в повышении цен играют ипотечные кредиты, а также проекты по сносу зданий и строительству новостроек. Все это вкупе приводит к иной динамике на рынке и изменениям в сфере купли-продажи квартир, аргументируют специалисты этой сферы. По их подсчетам, в первом квартале текущего года цены на квартиры выросли в среднем еще на 14,4 процента по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Примечательно, что вторичный фонд дорожает даже сильнее. По данным оценщиков, подорожание на первичном рынке достигло 12,9 процента, а вторички поднялись на 14,4 процента. При этом повышение в 2,6 раза превысило общий уровень инфляции.

На взгляд главы общества, обстоятельства повышения связаны с инфляцией и тем, что столичные апартаменты становятся в наших условиях выгодной инвестицией. Одновременно проекты по сносу старых домов приводят к ожиданиям увеличения спроса и цен на рынке жилья, уверен он.

В свою очередь эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев связывает рост цен с долгосрочными кредитами на рынке жилья. По его словам, высокие цены не оставляют возможности приобрести квартиру самостоятельно и потому граждане обращаются к ипотеке, а проценты – тоже драйвер подорожания. Его «коллега по цеху» исполнительный директор Ассоциации риелторов Эльнур Азадов отмечает несоответствие между спросом и предложением на рынке жилья, что также влияет на цены. «Спрос и предложение на рынке не совпадают, — поясняет он. – По этой причине цены неоправданно высокие».

По словам эксперта, спрос повышается на выгодные для ипотеки объекты недвижимости: «За последние годы на рынке увеличилось количество квартир, которые ориентированы на ипотеку, отметил он. – Поскольку цены растут, а за последние четыре года жилье подорожало на 50 процентов, граждане отдают предпочтение долгосрочным кредитам. На самом деле мы наблюдаем фантастически высокий показать динамики цен, а доходы населения не меняются, и потенциальные клиенты уже не могут купить жилье вне инструментов рассрочки».

Возрастающая процентная нагрузка также оказывает сильное давление на рыночную стоимость квартир, ведь почти все финансирование осуществляется за счет кредитных средств. Коррекция цен в сторону снижения при таких условиях не представляется возможной.