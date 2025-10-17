Президент США Дональд Трамп продолжает говорить о «прочном мире на Ближнем Востоке» и заявил в интервью Fox News, что Саудовская Аравия заинтересована в присоединении к «соглашениям Авраама»., а «если они присоединятся, за ними потянутся все».

На уточняющий вопрос ведущей, выразил ли Рияд такую заинтересованность, Трамп ответил утвердительно — «О, да, не далее как вчера мы об этом говорили». Других уточняющих вопросов не было, и президент США прошелся по любимым темам — как замечательны «соглашения Авраама», как процветают подписавшие их страны, как он уважает кронпринца Мухаммеда ибн Салмана и как «соглашения Авраама» открывают путь к «прочному миру на Ближнем Востоке».

Эти слова прозвучали на фоне сообщений о желании Саудовской Аравии заключить с США такое же оборонное соглашение, какое получил Катар в качестве «компенсации» за израильский удар по Дохе. А накануне колумнист «Исраэль Хайом» Дани Закен рассказал о саудовской «ревности» к Катару и сообщил, что Рияд и Абу Даби грозят «выйти из мирного процесса», если ХАМАС под прикрытием Катара продолжит расправы со своими противниками в Газе. Близкий к правительству Дани Закен, работавший на 14 канале и радиостанции «Галей Исраэль», — не журналист-международник, но сослался на собственный «саудовский источник».

Администрация Байдена была готова заключить оборонный пакт с Саудовской Аравией при условии нормализации ее отношений с Израилем, но война в Газе положила конец этим планам. Теперь Рияд твердо заявляет, что не пойдет на нормализацию, пока правительство Израиля не признает права палестинцев на собственное государство и не предпримет шаги в этом направлении. (israelinfo.co.il)