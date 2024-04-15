Главный вопрос после невиданного доселе по масштабам грандиозного субботнего удара Ирана по Израилю — Тегеран запустил более 170 начиненных взрывчаткой беспилотников, около 120 баллистических и около 30 крылатых ракет, 99% которых были перехвачены на подлете, заключается в том, что смогут ли Израиль и его союзники повторить эти действия в условиях тотальной войны, способен ли Израиль защитить себя без помощи извне.

По факту, Иран своей массированной воздушной атакой на Израиль создал новую стратегическую реальность. И хотя в субботу иранские ракеты благодаря сочетанию сложной системы ПВО Израиля и критической помощи, оказанной США и другими западными и арабскими партнерами, преодолели защиту лишь несколько раз, иранские военные получили ценные сведения, наблюдая за работой израильских и американских ПВО. «Иран проверял систему ПВО, решимость стран региона, решимость США», — приводит The Wall Street Journal слова исследователя Фонда защиты демократий в Вашингтоне Джонатана Шанцера в сегодняшней аналитической статье.

Командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами представил субботний обстрел как создание нового стратегического уравнения, дав понять, что отныне каждая атака Израиля на объекты иранского интереса в регионе будет встречена прямым нападением Ирана на Израиль.

И это, если Иран действительно намерен придерживаться такой стратегии, конечно, красная черта, которую Израиль, десятилетиями сражающийся против иранских прокси, не может принять. Тем более, когда стал обязательным прямой равноценный ответный удар конкретно по самому Ирану. Однако, судя по звучащим заявлениям иранского руководства, нанесение сильного удара по иранской территории может привести к гораздо более разрушительным ответным действиям. Потому и отговаривают союзники Израиль от этого, и не прислушаться к ним в ситуации абсолютной их поддержки и помощи Израиль уже не может.

Однако отсутствие реакции вообще, или если она будет слишком слабой, может также подорвать сдерживание, сделав Израиль и другие страны более уязвимыми для будущих иранских обстрелов. Ведь теперь, обдумывая ответные меры, Израиль и его западные союзники должны учитывать интересы и своих арабских партнеров, таких как Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, оказавшихся на стороне Израиля в этот судьбоносный для региона час. Израиль в долгу пред ними, потому как несмотря на народный гнев по поводу гибели десятков тысяч палестинцев в ходе израильских военных операций в Газе, Иордания и другие партнеры помогли Израилю отбиться от иранских ракет и беспилотников в субботу. И причиной того, считает аналитик по Ближнему Востоку Совета по международным отношениям Стивен Кук, является то обстоятельство, что страны региона предпочитают дружбу с Биньямином Нетаньяху отношениям с иранскими аятоллами.

Жизненно важная роль, которую сыграли арабские партнеры вместе с США и другими странами в предоставлении разведданных, открытии своего воздушного пространства и, в случае с Иорданией фактическом уничтожении иранского оружия, вероятно, полагает The Wall Street Journal, даст им новое влияние на израильское правительство по мере развития кризиса и в ходе подготовки ответных шагов.

После того, как союзники, несмотря на предшествовавшие иранскому нападению месяцы разногласий относительно военной операции ЦАХАЛ в Газе, выступили единым фронтом на стороне Израиля, правительству Нетаньяху приходится считаться с их мнением и консультироваться по поводу ответной атаки.

Продемонстрированная слабость обычного военного потенциала и неспособность Ирана нанести серьезный урон Израилю из-за превосходства ПВО может нести в себе эскалационные риски, предупреждает директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе Али Ваэз. По его словам, поскольку ни прокси-атаки «Хезболлы» и ХАМАС, ни прямой удар по Израилю, похоже, не работают, лица, принимающие решения в Тегеране, могут все больше склоняться к ядерному варианту: «Если они придут к выводу, что их обычные средства сдерживания, а это ракетные и беспилотные системы, действительно недостаточны, они, вероятно, придут к выводу, что единственным выходом для них является окончательное сдерживание».

Нерадужные перспективы. Мало было ядерных угроз со стороны России и КНДР, так еще к ним пристроился и третий ядерный террорист, предположительно уже обладающий тремя ядерными бомбами.

И в этой ситуации приходится напомнить, что путь к деэскалации и безопасности на Ближнем Востоке могут проложить только инициированные зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером «Соглашения Авраама» между Израилем и арабскими странами, и только они могут обеспечить их как для Саудовской Аравии, так и уже ставшей объектом иранской угрозы после ночи 14-го апреля Иордании, ну и для других стран региона.

Отбитая совместно с союзниками иранская атака стала предвестником грядущих событий по очертанию новой архитектуры безопасности региона. Впервые в истории Ближнего Востока против общего врага работали ВВС и средства ПВО стран союзников, в том числе из арабских стран. Поэтому подписание Авраамовских соглашений, предполагающий в том числе и оборонный союз, направленный против иранской угрозы, для срыва чего при активной поддержке Ирана и России и был реализован масштабный теракт против Израиля 7 октября 2023 года, ставший прологом для начала военной операции ЦАХАЛ против террористов ХАМАС в секторе Газа, вновь может стать предметом обсуждений, тем более если начавший их реализовывать Дональд Трамп вернется в Белый дом.