Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в мемуарах объясняет свои действия по торможению намерений Украины вступить в НАТО.

Отрывок из мемуаров бывшей руководительницы немецкого правительства публикует Die Zeit, сообщает «Европейская правда».

Как отмечает Меркель, она пыталась затормозить стремление Украины как можно быстрее вступить в НАТО, поскольку уже тогда опасалась военного ответа со стороны России.

В книге она пишет о решающем саммите НАТО 2008 года, который установил, что однажды Украина и Грузия станут членами Альянса.

«Я понимала желание стран Центральной и Восточной Европы как можно скорее стать членами НАТО, но принятие нового члена должно принести больше безопасности не только им, но и НАТО», – говорится в книге Меркель.