Российская певица Алла Пугачева впервые подробно рассказала, почему вместе с детьми покинула Россию после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Как передают украинские СМИ, в интервью программе «Скажи Гордеевой» она заявила, что фактически была «выдворена» из страны после публичных антивоенных заявлений ее мужа, шоумена Максима Галкина.

«Оказывается, нельзя ничего говорить. Меня это поразило. Я же не хочу заканчивать свою жизнь опять при сталинизме», — сказала Пугачева.

По ее словам, изначально она не планировала эмиграцию. В начале войны Галкин находился за границей, а сама певица оставалась дома. Вскоре ей пришлось уехать на лечение в Израиль, где находился необходимый врач. После этого в ее адрес начались нападки и оскорбления, а Галкина через два дня после встречи Пугачевой с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко признали иноагентом.

«Мне пришлось подумать на эту тему. Я — ладно, но когда дети пошли в школу после этого, их начали троллить, называли «детьми шпионов». Тогда я решила выезжать», — отметила певица.

Пугачева рассказала, что семья собрала вещи, взяла 30 тысяч долларов наличными и уехала в Израиль. По ее словам, это стало тяжелым решением. «Я написала, что объявите меня тоже иноагентом. Потому что я не понимаю, почему мнение людей неглупых так пресекается. Я считаю, что в государстве должны быть разные мнения», — сказала она.

На вопрос, могли ли они с Галкиным промолчать, Пугачева ответила отрицательно: «Я бы не промолчала, потому что лучше было бы уехать. Я знала, чем это может закончиться. И Максим не промолчал бы. Потому что есть такое понятие как совесть, и она дороже славы, дороже роскоши, дороже всего».