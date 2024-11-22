В разговоре с журналом Der Spiegel перед выходом своих мемуаров «Свобода» бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила в защиту своего решения не прерывать проект строительства газопровода «Северный поток-2» после аннексии Крыма в 2014 году.

Меркель подчеркнула, что для этого были определённые экономические и политические причины. «Я рассматривала это как свою задачу — получить для немецкой экономики дешёвый газ. Мы видим, какие последствия высокие цены на энергию имеют для нашей страны», – сказала экс-канцлер.

Одной из причин своего решения Меркель назвала также то, что «для прекращения газовой торговли с Россией не было политического большинства и уж точно никакого согласия промышленности». Экс-канцлер решительно отвела упрёки в том, что она тем самым способствовала финансированию войны России против Украины. «Россия начала войну, когда газ еще не поставлялся по «Северному потоку-2». Сегодня другие страны наполняют путинские военные кассы. Так было бы и тогда, если бы мы разорвали все промышленные связи», – подчеркнула политик от ХДС.

Меркель считала «Северный поток-2» также «политически целесообразным». «Как можно было в новом миропорядке после холодной войны поддерживать отношения с таким человеком, как Путин, которого некоторые историки называют ревизионистом? Только попыткой позволить ему получить часть благосостояния», – считает экс-канцлер.

Несмотря на ставший очевидным провал этой попытки, Меркель однозначно отказалась расценивать сооружение газопровода как ошибку: «Потому что я применяла все свои силы, чтобы предотвратить ситуацию, которая сейчас установилась». При этом экс-канцлер указывает на переговоры по Минским соглашениям в 2015 году, которые в своё время привели к нестабильному перемирию между Россией и Украиной. «Тогда мне не казалось целесообразным сказать, что мы экономически прекратим все связи, которые важны также Путину», – оправдывает Меркель свое решение.

На вопрос о том, должна ли Германия принимать участие в возможных дипломатических инициативах по мирным переговорам между Москвой и Киевом, Меркель ответила: «Когда наступит правильный момент, решение может приниматься не только одной Украиной. Если мы поддерживаем Украину из общих интересов, мы должны также совместно делать шаги по окончанию войны». (svoboda.org)

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