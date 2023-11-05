Юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram снимок с женой, певицей Аллой Пугачевой из латвийского города Сигулда. Когда конкретно сделана фотография неизвестно, юморист подписал ее так: «Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде».

Директор певицы Елена Чупракова в беседе с изданием «Подъем» заявила, что не может давать комментарии об отъезде певицы, однако призвала верить Галкину. Источник ТАСС из близкого окружения исполнительницы тоже подтвердил, что она покинула Москву.

2 ноября СМИ сообщили о возвращении Пугачевой в Россию. По данным Telegram-канала Baza, она прибыла в страну одна через пограничный переход в Псковской области. Как заявили каналу очевидцы, при пересечении границы Пугачева скрывала лицо платком. По данным Shot, из Пскова певица отправилась в Москву на поезде, она ехала в купе VIP-класса стоимостью около 30 тысяч рублей.

Тогда Чупракова подтвердила ее приезд в столицу, однако не раскрыла, долго ли артистка останется в РФ.

Пугачева и Галкин покинули Россию весной 2022 года, они переехали в Израиль вместе с детьми — 10-летними двойняшками Гарри и Елизаветой. С тех пор артистка уже дважды посещала Россию — в августе 2022 года и в мае этого года. После нападения радикального движения ХАМАС на Израиль и начала боевых действий на Ближнем Востоке Галкин сообщал о начале своего концертного тура.

Впоследствии издание kp.ru со ссылкой на окружение Пугачевой утверждало, что она вместе с детьми планирует провести год на Кипре. По данным портала, супруги несколько лет назад приобрели пентхаус в самом дорогом ЖК города Лимассол за €10 млн.