Известная российская певица Алла Пугачева, которая недавно впервые за много лет дала большое интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, вышла на связь с подписчиками, передает unian.net.

Не секрет, что откровенный разговор артистки, в котором она раскритиковала российские власти и осудила войну, вызвал резонанс. Многие поддержали позицию Аллы Борисовны и поблагодарили ее. Но в Москве уже отреагировали на громкие заявления исполнительницы, в частности, пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова обвинила 76-летнюю Пугачеву в лицемерии.

Однако сама звезда публично не отвечала на реакцию людей, но вчера, 16 сентября, написала в своем Instagram так: «Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь».