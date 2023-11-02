Певица Алла Пугачева приехала в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свой источник.

«Она въехала в страну сегодня вечером [2 ноября] через погранпереход в Псковской области. Затем Пугачева села в черную [Toyota] Camry и уехала», — утверждают журналисты.

По их информации, Пугачева вернулась в РФ в одиночестве: ее мужа, стендап-комика Максима Галкина с ней не было.

Галкин с супругой покинули Россию и улетели в Израиль в октябре 2022 года. После этого комика включили в реестр иноагентов за осуществление политической деятельности за счет зарубежных источников финансирования, включая украинские.