В настоящее время сотрудничество Азербайджана с BP вступило в новый этап взаимодействием в области возобновляемой энергии.

Как сообщает #, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая заместителя государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, государственного министра по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.

Президент Ильхам Алиев сказал, что экономические связи двух стран начались с сотрудничества в энергетической сфере, на протяжении долгих лет с компанией BP осуществляется эффективное взаимодействие, основанное на взаимном доверии.

Глава государства отметил, что начало деятельности компании BP в Азербайджане много лет назад сыграло важную роль в экономическом развитии нашей страны и реализации инвестиционных проектов в республике.

Президент Ильхам Алиев добавил, что в настоящее время сотрудничество Азербайджана с BP вступило в новый этап взаимодействием в области возобновляемой энергии, и заявил, что это является очень хорошим примером для региона.