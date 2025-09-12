Британский принц Гарри приехал в Киев. Об этом сообщила газета The Guardian.

По ее данным, он встретится с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Во время поездки принц Гарри и команда основанного им фонда «Игры непобежденных» (Invictus Games) планируют обсудить инициативы по поддержке реабилитации раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины. В апреле этого года младший сын короля Великобритании Карла III посетил госпиталь в Львовской области на западе Украины.

Принц Гарри и его жена американка Меган Маркл в январе 2020 года приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Они переехали в США, приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану.