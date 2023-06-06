Принц Гарри прибыл в Высокий суд Лондона, чтобы дать показания по своему иску против издателей британского таблоида Daily Mirror. Об этом сообщает People.

Герцог Сассекский приехал к зданию суда в Лондоне на черном Range Rover 6 июня в 10 часов утра. Идя от авто к зданию суда, принц воздержался от ответов на вопросы, которые ему задавали собравшиеся репортеры. В своем свидетельском заявлении принц Гарри обвинил таблоиды в том, что они «регулярно публиковали статьи, материал для которых был получен в результате перехвата голосовой почты и/или незаконного сбора информации».

«Я искренне чувствую, что во всех отношениях, которые у меня когда-либо были — будь то с друзьями, подругами, с семьей или с армией, всегда была вовлечена третья сторона, а именно бульварная пресса», — сказал принц Гарри.

Младший сын короля Великобритании утверждает, что около 140 статей о его жизни, опубликованных в газете Mirror в период с 1996 по 2010 год, содержали информацию, полученную незаконными методами.

«Видя, как я расту и внимательно изучая каждый мой шаг, таблоиды знали о моих проблемах с психическим здоровьем, с которыми мне пришлось столкнуться в детстве и во взрослой жизни. Я считаю, что играть на этом и использовать это в своих интересах преступно», — заявил принц Гарри. (Газета.Ру)