Суд в Тель-Авиве 15 октября проводит заседание по делу о коррупции, возбужденному в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Премьер-министр сохранял улыбку на лице, когда он и сопровождавшие его министры <…> подвергались нападкам со стороны активистов по пути в суд», — говорится в сообщении.

Нетаньяху и его супругу обвиняют в получении взяток на сумму свыше $260 тысяч. Израильскому премьеру якобы дарили ювелирные украшения, сигары и шампанское в обмен на политическое покровительство.