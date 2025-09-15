В понедельник суд Анкары отложил ключевое слушание по делу о предполагаемом подкупе избирателей, которое может подорвать руководство главной оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии (НРП), которая сталкивается с растущим количеством юридических проблем.

После более чем часовых прений судья отложил рассмотрение дела до 24 октября, сообщил корреспондент Agence France-Presse в суде о слушании, которое может оказать серьёзное влияние не только на партию, но и на турецкую демократию.

Критики утверждают, что дело о подкупе избирателей — это политически мотивированная попытка подорвать авторитет старейшей политической партии Турции, одержавшей убедительную победу над Партией справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана на местных выборах 2024 года и демонстрирующей рост рейтингов.

Народно-республиканская партия (НРП) отрицает обвинения и обвиняет правительство в использовании судебной системы для совершения «политического переворота», организовав митинг поздно вечером в воскресенье, в ходе которого огромные толпы протестующих заполнили площадь Тандоган в Анкаре, продемонстрировав свое неповиновение.

Когда слушание началось, зал был заполнен журналистами и адвокатами, а снаружи дежурили многочисленные полицейские: вооруженные сотрудники дежурили у входа, а сотни других людей в защитном снаряжении ждали их в автобусах, припаркованных неподалеку, сообщает корреспондент.

Иск направлен на отмену результатов съезда НРП в ноябре 2023 года по причине фальсификации результатов голосования. В ходе голосования бессменный председатель партии Кемаль Кылычдароглу был отстранен от должности, а на его место был избран Озгюр Озель. Он остается лидером партии и по сей день, но в случае удовлетворения иска ему грозит отстранение от должности.

В обвинительном заключении Кылычдароглу назван потерпевшей стороной, а 11 мэров и должностных лиц НРП подлежат тюремному заключению сроком до трёх лет за «фальсификацию результатов голосования».

Популярность НРП выросла после того, как она возглавила крупнейшие за десятилетие уличные протесты в Турции, спровоцированные в марте арестом её кандидата в президенты, мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

«Это дело политическое. Обвинения — клевета… Это переворот, (и) мы будем сопротивляться», — прокричал Озель толпе сторонников, размахивающих флагами, в Анкаре в воскресенье. «Мы сталкиваемся с серьёзными последствиями отказа правительства Турции от «демократического поезда» и выбора правления путём репрессий, а не голосования… К сожалению, любой, кто представляет угрозу демократии для правительства, теперь становится его мишенью».

Чтобы защитить руководство, РНП созвала внеочередной съезд 21 сентября, который, как подтвердила партия в понедельник, состоится в соответствии с планом.

Ожидается, что на съезде делегаты проведут новые предварительные выборы, на которых Озел будет переизбран. (turkishminute.com)