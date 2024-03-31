На выборах мэра Стамбула — крупнейшего города Турции — лидирует действующий мэр Экрем Имамголу, представляющий оппозицию президенту Реджепу Эрдогану. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на частичные предварительные итоги голосования. После подсчёта более 60% процентов голосов Имамоглу набирает около 50%, а его соперник Мурат Курим, представитель правящей партии — лишь около 41%.

Представитель оппозиционной Республиканской народной партии Мансур Яваш — действующий мэр Анкары — также лидирует в борьбе за переизбрание главой столицы Турции.

В Турции в воскресенье прошли муниципальные выборы, которые рассматриваются комментаторами как первая проба сил перед президентскими выборами 2028 года, в которых, как ожидается, Эрдоган уже не будет баллотироваться. Именно мэр Стамбула рассматривается как потенциальный кандидат от оппозиционных сил. Эрдоган, сам в прошлом мэр Стамбула, активно участвовал в кампании в городе.

Республиканская народная партия, по сообщениям, лидирует и в других больших городах, таких как Измир и Анталья, а в целом по стране получает около 39%, опережая впервые за долгое время сторонников Эрдогана.

Эрдоган находится на посту президента с 2014 года, а ранее играл ключевую роль в политике Турции как премьер-министр. В прошлом году он одержал победу на выборах президента, в упорной борьбе победив оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу.