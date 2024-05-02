Республиканцы в Конгрессе США, похоже, все же решили отстранить от должности спикера Палаты представителей — своего однопартийца Майка Джонсона после того, как он поставил на голосование многомиллиардную военную помощь Украине в общем пакете, предусматривающем в том числе финансирование Израиля и Тайваня, пишет The Washington Post. Так же, как и отправили в отставку своего спикера-республиканца Кевина Маккарти в октябре прошлого года, тоже обвиненного в сделке с демократами.

«Я думаю, что каждый член Конгресса должен проголосовать и позволить «фишкам» упасть так, как они могут, и поэтому на следующей неделе я собираюсь объявить это предложение об освобождении [Джонсона от должности]», — заявила в ходе пресс-конференции член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что Джонсон «предал» республиканских избирателей после того, как Конгресс одобрил новую финансовую помощь Украине.

Ярая сторонница на всех парах рвущегося обратно в Белый дом Дональда Трампа Марджори является самой оголтелой противницей помощи Украине и нарушителем спокойствия в Конгрессе США.

The Associated Press пишет, что позиция Грин может привести к новой волне хаоса в Палате представителей, поскольку рядовым законодателям придется выбирать между смещением Джонсона с должности спикера или присоединением к демократам, чтобы сохранить его в должности. Представители Демократической партии уже заявили о своей поддержке Джонсона, как это было во время голосования по помощи Украине, и планируют голосовать против отставки спикера от республиканцев. Накануне демократы сказали, что сохранят Джонсона на должности, поскольку видят в нем потенциального партнера.

Джонсон в своем заявлении сказал, что шаг Грин «неверен для Республиканской партии, неверен для института и неверен для страны».

Грин заявляла, что Джонсон после избрания вроде бы стал «человеком, которого никто не узнает», и обвинила его в «сговоре» с демократами. Она утверждает, что, если Джонсон останется спикером, большинства в Палате представителей «не будет».

Но был ли «сговор», или божий человек, евангелист Джонсон после более чем полугода сопротивления радикальным трампистам все же предпочел политике божьи заповеди? Если да, то что или кто помог ему встать на защиту Украины даже перед риском потери своего кресла и политического будущего?

Основанная на инсайдерской информации статья в The Financial Times раскрывает завесу над многомесячной кампанией по убеждению спикера Палаты представителей Майка Джонсона поставить на голосование многомиллиардную военную помощь США. Как пишет издание, прорывное решение о проведении голосования последовало за кампанией евангельских христиан и руководителей разведки.

Сообщается, что в последнюю неделю февраля напротив домашней церкви Майка Джонсона в Бентоне, штат Луизиана, появился большой рекламный щит. «Для такого времени, как это», — гласил библейский стих рядом с изображением поврежденной баптистской церкви в Бердянске, Украина. На билборде было указано имя Джонсона. Реклама была оплачена украинской правозащитной группой Razom и апеллировала к глубокой христианской вере Джонсона, а также к его полномочиям спикера Палаты представителей США по обеспечению миллиардов долларов американского финансирования для защиты Украины.

Кампания, как известно, принесла свои плоды, Джонсон шокировал Вашингтон и союзников США по всему миру, разрешив Палате представителей проголосовать за эту помощь и разблокировав выделение 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня. Далее в считанные часы законопроект прошел через Сенат и тут же был подписан президентом США, и сразу же пошел поток американского вооружения в Украину, заблаговременно направленный в Европу.

Джонсон, по образу своего евангельского мышления и глубоко верующего человека, с пониманием относящийся к беде украинского народа, однако под давлением трампистов ранее, вынужденно, неоднократно голосовал против помощи Украине и в течение нескольких месяцев использовал свои полномочия спикера, чтобы заблокировать голосование.

Но 20 апреля он фактически сделал решительный разворот. И это было кульминацией многомесячной закулисной кампании, которую вели руководители разведки, чиновники Белого дома, европейские дипломаты и евангельские христиане из Украины, чтобы убедить его, пишет The Financial Times.

Люди, близкие к Джонсону, говорится в статье, настаивают на том, что он давно с пониманием относится к беде украинского народа и в последние месяцы пытался найти выход, который удовлетворил бы враждующие фракции в Республиканской партии, включая изоляционистов. «У него никогда не было недостатка в ясности относительно того, кто прав и кто виноват в этом конфликте», — подчеркнул человек, близкий к Джонсону.

Белый дом впервые связался с Джонсоном через несколько дней после того, как он стал спикером в октябре — первоначально его проинформировал по Украине советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Однако к февралю этого года давление оказал сам Байден, который вызвал Джонсона в Овальный кабинет. Президент США призвал его прекратить тянуть время с законопроектом о финансировании Киева и Израиля, который был принят Сенатом несколькими неделями ранее. Лидер сенатского большинства Чак Шумер назвал эту встречу «одной из самых напряженных», в которых он участвовал. Но когда Джонсон вышел, он не подал признаков того, что его удалось переубедить.

Оглядываясь назад, люди, знакомые с ходом встречи в Овальном кабинете, теперь утверждают, что она сыграла решающую роль в готовности Джонсона к переговорам. Участники встречи, среди которых также были лидер демократической палаты представителей Хаким Джеффрис и лидер республиканского сенатского меньшинства Митч Макконнелл, были проинформированы о ситуации в Украине Салливаном и директором ЦРУ Уильямом Бернсом. По словам представителей администрации, глава ЦРУ Уильям Бернс принял также сотрудников спикера в штаб-квартире ЦРУ, чтобы поговорить об Украине 29 марта.

Джонсон также получил информацию от высокопоставленных чиновников Пентагона, включая представителей Европейского командования США. Данные разведки были убедительными. «Я действительно верю данным разведки и брифингам, которые мы получили», — сказал Джонсон, объясняя свое решение назначить голосование». «Я считаю, что Си [Цзиньпин], Владимир Путин и Иран — это действительно ось зла… Я думаю, что Владимир Путин продолжил бы маршировать по Европе, если бы ему позволили».

Украинская группа Razom, которая заказала билборд в Луизиане, тем временем пыталась использовать другие личные способы обращения к спикеру. Правозащитники организовали выступление звезды украинского баскетбола Романа Рубченко, который играл за университет штата, чтобы он рассказал избирателям Луизианы о военном конфликте. Razom также помогла отправить каску и письмо от украинских пожарных с линии фронта Джонсону. Известно, что покойный отец Джонсона, служил пожарным в Шривпорте, штат Луизиана.

Частные встречи набожного баптиста Джонсона с украинскими христианами, которые его преследовали, также были «важным фактором», подчеркнула старший советник группы Razom Мелинда Харинг.

Украинский лидер евангелистов Павел Унгурян встретился с Джонсоном после выступления Байдена в марте. И он также помог перед голосованием в Палате представителей организовать встречу с Сергеем Гайдаржи, баптистом, чья жена и четырехмесячный сын были убиты в результате атаки российского беспилотника в Одессе в начале марта.

В ходе переговоров с Белым домом Джонсон по просьбе украинцев, в том числе президента Владимира Зеленского во время декабрьской встречи с ним, даже добивался от Белого дома гарантий, что Киев получит больше ATACMS, американских тактических ракетных систем с большим радиусом действия, чем те, которые уже находятся на Украине, а также получит дополнительно другие боеприпасы и системы вооружения.

Одновременно Джонсон также старался укрепить поддержку своей позиции в партии. 12 апреля он отправился в Мар-а-Лаго на встречу с Трампом. Бывший президент, заклятый изоляционист, уже подвергся давлению со стороны нескольких проукраинских иностранных лидеров, включая министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в ходе его визита в Мар-а-Лаго. В результате Трамп выразил свое одобрение спикеру на пресс-конференции, а его реакция на голосование была сдержанной.

Иранское нападение на Израиль 13 апреля стало важным элементом, который, с точки зрения Джонсона, добавил срочности в его решении ставить общий пакет помощи на голосование. Еще одним аргументом для него была предпочтительность отправки вооружения Украине, чем американских солдат.

«Если говорить прямо, то я скорее отправлю пули в Украину, чем американских мальчиков… Мы должны поступать правильно, и история нас рассудит», — сказал Джонсон журналистам, имея в виду в том числе своего сына, который осенью начнет учебу в Военно-морской академии США.

Лидер евангелистов Павел Унгурян, не вдаваясь в подробности своих частных бесед с Джонсоном, сказал лишь, что его «брат во Христе» молился за украинский народ. «Спикер Джонсон стоял на коленях и молился о том, чтобы Всемогущий Бог дал ему мудрость для принятия этого очень важного решения, чтобы он принял правильное решение», — отметил он.

И да, Майк Джонсон, вопреки существующим угрозам своей карьере, фактически во имя мира на земле отказался от сделки с «дъявольским крылом» своей партии и пошел на сделку с демократами во имя благороднейшей миссии сохранения жизней украинцев и украинского государства. Да зачтется ему Всевышним!

На грешной Земле же дело спасения Джонсона — за демократами.