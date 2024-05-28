Председателем Меджлиса (парламента) Ирана 12-го созыва избран Мохаммад Багер Галибаф. Об этом сообщил телеканал IRIB.

Галибаф был спикером 11-го созыва Меджлиса. На прошедших в феврале 2020 года парламентских выборах политик набрал 1,2 млн голосов. С 2005 по 2017 год Галибаф занимал пост мэра Тегерана. В 2005 году стал одним из кандидатов на президентских выборах в исламской республике.

Иранский парламент 12-го созыва начал свою работу 27 мая. Выборы в законодательный орган прошли 1 марта, явка составила 41%. (ТАСС)

