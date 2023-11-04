Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси набрал 462 балла в голосовании за «Золотой мяч». Об этом сообщается на странице награды в соцсети X (Twitter), передает РБК.

Аргентинец набрал на 105 баллов больше, чем занявший второе место норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (357).

В топ-10 также расположились Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ, 270 очков), Кевин Де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити», 100), Родри (Испания, «Манчестер Сити», 57), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал», 49), Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити», 28), Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи», 24), Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити», 20) и Лука Модрич (Хорватия, «Реал», 19).

«Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира по версии журнала France Football. Месси получил награду восьмой раз в своей карьере, это рекорд. Его ближайший преследователь португалец Криштиану Роналду получал эту награду пять раз.