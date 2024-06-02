Предвыборный штаб бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа объявил о сборе 52,8 миллиона долларов после того, как суд признал его виновным в 34 эпизодах фальсификации документов. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, штаб Трампа утверждает, что тем самым он побил рекорды всех прежних денежных сборов республиканцев посредством интернета и это стало «первым признаком» того, насколько сильно избиратели сплотились вокруг экс-главы Белого дома. Ранее штаб Трампа сообщал в своем заявлении, что уже за первые несколько часов после вынесения приговора была собрана сумма пожертвований почти в 35 млн долларов, а еще около 18 млн долларов поступили позже, пишет NYT.

Штаб заявил также, что почти 30 процентов доноров, сделавших пожертвования онлайн на партийной платформе WinRed, были на ней новичками. Ранее в штабе Трампа отмечали, что новый показатель значительно превышает лучший предыдущий: суточная сумма на той же платформе составила 4 млн долларов в 2023 году, когда экс-президент был задержан в Атланте в связи с предъявлением ему обвинения.

Суд присяжных в Нью-Йорке 30 мая впервые в истории США вынес обвинительный вердикт по уголовному делу против бывшего президента Дональда Трампа. 12 присяжных признали экс-президента виновным в фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплаты бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, который угрожал успеху предвыборной кампании Трампа в 2016 году.

Трамп признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Каждый из 34 случаев фальсификации отчетности может быть наказан тюремным заключением сроком до четырех лет — в сумме это составит 136 лет. Наказание определит судья Хуан Мерчан на специальном заседании, которое пройдет 11 июля. (DW)