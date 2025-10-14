Около 80 тыс. человек вышли на акцию протеста в Брюсселе против планов правительства реформировать экономику. На нескольких улицах начались беспорядки. Для разгона протестующих полиция применила водометы.

Акции протеста организовали три крупнейших в стране профсоюза, передает VRT. Они призвали граждан Бельгии выйти на улицы против призыва правительства «работать дольше и усерднее». Власти страны планируют сократить размер пенсий и пособий по безработице, повысить возраст выхода на пенсию с 65 до 67 лет, уменьшить государственные расходы на социальные нужды. Причиной таких мер правительство называет рост бюджетного дефицита.

Сегодня с утра в центре Брюсселя началась общенациональная демонстрация. Работа общественного транспорта была ограничена. Также отменено большинство рейсов в аэропорту Брюсселя — многие его сотрудники находятся на акциях протеста, поясняет VRT.

Позднее полиция сообщила о случаях вандализма на акциях. Протестующие поджигали мусорные баки, велосипеды и электросамокаты. Несколько демонстрантов ворвались в отель Hilton, передает Het Laatste Nieuws. Начались столкновения с полицией.

Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. Несколько человек обратились за медицинской помощью.