Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) должен быть реформирован, так как международная организация не способна решать возникающие проблемы, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«В то время как в мире растет несправедливость, способность международных организаций находить решения этих проблем, к сожалению, снижается. Именно поэтому мы считаем, что «мир больше, чем 5», и выражаем это при каждом удобном случае», — сказал турецкий президент.

По его мнению, международные организации должны быть справедливыми, демократичными и прозрачными, у них также должно быть более широкое представительство.

В июне резидент США Джо Байден поручил постпреду в ООН Линде Томас-Гринфилд обсудить вопрос реформы Совбеза. США предложили увеличить постоянное число членов Совбеза и добавить к пяти существующим странам — России, США, Франции, Великобритании и Китаю — еще шесть государств, в том числе из Африки и Латинской Америки. При этом новые государства не будут обладать правом «вето», как существующая пятерка стран.

О реформации Совбеза ООН до того, как администрация Байдена предложила изменить работу международной организации, говорили не одно десятилетие. Особенно широко дискуссия об этом развернулась в сентябре 2022 года на Генассамблее ООН, впоследствии вопрос о переменах продолжали затрагивать другие политики.