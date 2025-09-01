Организацию объединенных наций (ООН) необходимо реформировать, чтобы она была адаптирована к современным реалиям. Об этом сообщается в Тяньцзиньской декларации стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая опубликована на официальном сайте.

«…Главы государств — членов ШОС (…) считают необходимым адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям путем проведения продуманной реформы, чтобы обеспечить представленность развивающихся стран в органах управления всемирной организации», — отмечается в документе.

Кроме того, страны ШОС подчеркнули, что выступают за «демократический, справедливый и многополярный» мировой порядок, который основан на международном праве, а также при участии ООН, играющей «центральную координирующую роль».