Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать организацию. Об этом пишет ТАСС.

Турецкий глава считает, что организация стала неработоспособной и не может как-либо повлиять на события в секторе Газа. Ситуация на Ближнем Востоке, по его мнению, стала для Анкары доказательством того, что ООН и другие международные организации недееспособны и ослеплены в то время, как страдают мусульмане.

«ООН должна быть пересмотрена, ее несправедливая структура должна быть изменена, и она должна получить функциональную и даже сдерживающую структуру с санкционной силой, чтобы предотвратить распад и исчезновение ООН, в конце концов», — сказал Эрдоган.

По его словам, необходимо пересмотреть системы постоянного членства и вето.