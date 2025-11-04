В Израиле с новой силой разгорелся скандал, связанный с публикацией видео, на котором военные избивают палестинского заключенного. Генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми взяла на себя ответственность за утечку и подала в оставку с поста главного военного прокурора Армии обороны Израиля. Затем она на несколько часов исчезла, но ее нашли и арестовали по подозрению в мошенничестве и препятствии правосудию.
В августе 2024 года израильский 12-й канал показал видео из военной тюрьмы Сде-Тейман. На нем военные отводят в сторону палестинского заключенного и окружают его защитными щитами, вероятно, чтобы скрыть свои действия от камер.
Более чем год спустя — на прошлой неделе — власти начали расследовать утечку этой видеозаписи. Главного военного прокурора Томер-Йерушалми отстранили от работы на время расследования.
В пятницу, 31 октября, министр обороны Исраэль Кац заявил, что она не вернется на свой пост. Тогда же Томер-Йерушалми подала в отставку.
Она взяла на себя ответственность за утечку.
«Я одобрила передачу материала СМИ, пытаясь противодействовать ложным обвинения в адрес правоохранительных сил армии», — заявила она.
Некоторые правые израильские политики говорили, что обвинения в жестоком обращении с палестинским заключенным были сфабрикованы.
«Это наша обязанность — проводить расследование каждый раз, когда есть обоснованные подозрения в актах насилия в отношении заключенного», — добавила Томер-Йерушалми.
«К сожалению, теперь далеко не все убеждены в этом базовом принципе — что применять насилие никогда нельзя даже против самых отвратительных заключенных», — добавила она.
В воскресенье, 2 ноября, Томер-Йерушалми оставила загадочную записку своей семье, бросила машину около пляжа — и пропала. Это привело к спекуляциям на тему того, что она могла покончить с собой.
Вечером того же дня ее нашли живой и невредимой на пляже к северу от Тель-Авива.
Томер-Йерушалми арестовали, она содержится к женской тюрьме в центральном Израиле. Ожидается, что в среду, 5 ноября, ей официально предъявят обвинения в мошенничестве, подрыве доверия и препятствии правосудию.
Всего в этом деле пять подозреваемых. По данным израильских СМИ, один из них — это еще один бывший военный прокурор, полковник Матан Соломеш. (bbc.com)