В Израиле с новой силой разгорелся скандал, связанный с публикацией видео, на котором военные избивают палестинского заключенного. Генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми взяла на себя ответственность за утечку и подала в оставку с поста главного военного прокурора Армии обороны Израиля. Затем она на несколько часов исчезла, но ее нашли и арестовали по подозрению в мошенничестве и препятствии правосудию.

В августе 2024 года израильский 12-й канал показал видео из военной тюрьмы Сде-Тейман. На нем военные отводят в сторону палестинского заключенного и окружают его защитными щитами, вероятно, чтобы скрыть свои действия от камер.

Более чем год спустя — на прошлой неделе — власти начали расследовать утечку этой видеозаписи. Главного военного прокурора Томер-Йерушалми отстранили от работы на время расследования.

В пятницу, 31 октября, министр обороны Исраэль Кац заявил, что она не вернется на свой пост. Тогда же Томер-Йерушалми подала в отставку.

Она взяла на себя ответственность за утечку.