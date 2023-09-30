Уход Франции из Нигера стал унижением и разгромом для Парижа. Такое мнение высказал лидер французской партии «Республиканцы» Эрик Сьотти в интервью газете Le Parisien.

«Мы потерпели унижение и разгром, — отметил он. — Это следствие долгого политического дрейфа, в результате которого Франция исчезла из Африки».

По словам Сьотти, уход с Африканского континента может иметь серьезные последствия для Парижа и привести к снижению его влиятельности. «Приходится с отчаянием наблюдать, как рушится великая голлистская политика в отношении Африки. Это непростительно», — сказал он.

Комментируя отъезд главы французской дипмиссии в Ниамее Сильвена Итте в Париж, лидер «Республиканцев» подчеркнул, что у дипломата «уже не было другого выбора».