Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Совет Безопасности ООН и Международный уголовный суд нуждаются в реформации, передает Gazeta.ru.

«Подумайте о Совете безопасности ООН. В последний раз его реформировали 60 лет назад. С тех пор появилась не только объединенная Германия, но и около 60 государств пошли путем независимости — в Африке, Латинской Америке, в Азии. Эти государства справедливо требуют права голоса в принятии решений и места за столом переговоров», — сказала Бербок.

Она отметила, что под реформацию также должны попасть международные финансовые институты, органы здравоохранения и схожие с «Большой двадцаткой» форматы.