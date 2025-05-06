Cовбез ООН призвал Пакистан и Индию избегать военных конфликтов в пользу ведения переговоров.

Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на источник в МИД Пакистана.

«Они призвали к диалогу и дипломатии, чтобы ослабить напряженность и избежать военной конфронтации, решить вопрос мирно», — отметил он.

В понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось закрытое заседание, посвященное обсуждению данного вопроса. Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул необходимость избегать военной конфронтации сторон, которая, по его словам, легко может выйти из-под контроля.

В настоящее время Пакистан является непостоянным членом Совбеза ООН, Индия же не входит в него, но ведет переговоры с другими членами.