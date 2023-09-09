Лидеры «Большой двадцатки» (G20) призвали реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом говорится в декларации саммита в Индии.

В документе сказано, что страны-участницы G20 подтверждают необходимость проведения реформы ВТО ради совершенствования всех ее функций и создания к 2024 году «хорошо функционирующей системы разрешения споров, доступной для всех членов».

Страны G20 также видят потребность в обеспечении «равных условий и честной конкуренции путем противодействия протекционизму и антирыночным практикам для создания благоприятного торгового и инвестиционного климата для всех» участников рынка.

В «Большой двадцатке» обязались поддерживать политику, которая позволит торговле и инвестициям «служить двигателем роста и всеобщего процветания» и работать для «обеспечения положительных результатов на тринадцатой Министерской конференции ВТО».