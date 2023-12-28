Палестинский народ ждет от арабской и международной общественности активизации массовых выступлений протеста с 29 по 31 декабря с требованием прекращения израильской агрессии в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении руководства ХАМАС, размещенном в Telegram-канале радикального движения.

«Мы призываем свободолюбивых людей во всем мире в пятницу, субботу и воскресенье накануне Нового года принять участие в акциях солидарности с палестинцами и осудить военные преступления, которые творят израильские войска, – подчеркивается в тексте. – Необходимо также разоблачить администрацию президента США Джо Байдена, которая оказывает поддержку оккупационным властям».

Как указывается в заявлении, «в предновогодние дни должен прозвучать призыв на разных языках, со всех континентов в поддержку справедливого дела палестинского народа, добивающегося освобождения от оккупации».