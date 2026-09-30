Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа возобновить депортацию мигрантов в страны, не являющиеся для них предыдущей страной проживания. Об этом 29 сентября сообщило агентство Reuters.

«Суд удовлетворил экстренное ходатайство министерства юстиции о приостановлении действия решения окружного судьи США Брайана Мерфи из Бостона, согласно которому политика министерства внутренней безопасности по высылке мигрантов в так называемые третьи страны является незаконной», — говорится в сообщении.

Суд также согласился заслушать аргументы по этому спору в декабре, после чего будет вынесено официальное решение по данному вопросу.

В суде консервативное большинство составляет шесть к трем. Трое либеральных судей выразили несогласие с решением разрешить немедленное возобновление депортации до окончательного исхода судебного разбирательства.

Решение Мерфи было вынесено по коллективному иску, поданному группами по защите прав иммигрантов от имени мигрантов, стремящихся предотвратить отправку их правительством США в третьи страны без предварительного уведомления и возможности заявить о потенциальном вреде, с которым они могут столкнуться.

По данным правозащитных организаций, в рамках политики, проведенной в прошлом году, более 25 тыс. мигрантов были депортированы в 29 стран, причем подавляющее большинство из них отправилось в Мексику.