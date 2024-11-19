Участники саммита «Группы двадцати» в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, выступили с совместным заявлением, в которых говорится о страданиях, вызванных конфликтами в секторе Газа и Украине.

В документе содержится призыв к «всеобъемлющему» прекращению огня в секторе Газа и в Ливане. Лидеры крупнейших экономик мира, входящих в G20, поддержали предложение США о постоянном прекращении огня в Газе в обмен на освобождение всех заложников, остающихся в руках ХАМАС после нападения на юг Израиля в октябре 2023 года. Палестинская группировка ХАМАС признана террористической в США и ЕС.

В совместном заявлении саммита речь также идёт о необходимости сотрудничества с целью сокращения бедности и в области изменения климата. Одновременно отмечается, что лидерам G20 не удалось поспособствовать выходу из тупика, возникшего на переговорах по климату в рамках ООН. Накануне встречи международная организация призвала «Двадцатку» увеличить финансирование развивающихся стран в их усилиях в борьбе с глобальным потеплением. В итоге никто из участников саммита никакие конкретные обязательства на себя не взял.

France-Presse, описывая атмосферу саммита в Бразилии, отмечает, что Джо Байден воспринимался там как уже покидающий пост глава государства. При этом «затмивший его» лидер Китая Си Цзиньпин позиционировал себя как защитник международного порядка в новую эпоху Трампа. Си, в частности, говорил, что мир столкнулся сейчас с новым периодом «турбулентности», и подчёркивал, что не должно быть «никакой эскалации войны и раздувания пожара».

Россию в Рио-де-Жанейро представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Как отмечает Reuters, на встрече Лаврова с его китайским коллегой Ван И, прошедшей на полях саммита, говорилось о «беспрецедентных» отношениях двух стран. «Мы действительно находимся на беспрецедентном этапе развития наших стратегических отношений всестороннего партнёрства», — цитирует слова Лаврова «Интерфакс».

Глава НАТО Марк Рютте в своём выступлении в ходе поездки во Францию на прошлой неделе предупреждал, что развивающееся сотрудничество России с Китаем, который поддерживает российскую оборонную промышленность, а также с КНДР и Ираном угрожает Европе, Индо-Тихоокеанскому региону и Северной Америке.