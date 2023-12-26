Мадридский «Реал» начинает подготовку необходимых документов для того, чтобы попробовать подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в начале января 2024 года. Об этом сообщает испанский журналист Рамон Альварез де Мон на своём Youtube-канале. Напомним, Мбаппе как раз сможет вести переговоры с любым клубом со следующей недели, о чём сообщалось ранее.

По информации источника, следующая неделя, первая неделя января, будет решающей в вопросе того, перейдёт ли Мбаппе в мадридский «Реал». Сообщается, что «сливочные» заранее начали подготовку необходимых документов для подписания французского нападающего, в том числе и контракта. Кроме того, в начале 2024 года президент «Реала» Флорентино Перес проведёт запланированный звонок, с целью спросить Мбаппе, есть ли у него всё ещё желание перейти в мадридский клуб.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе договорился с парижским клубом о том, что он не будет форсировать уход во время зимнего трансферного окна. Это даёт «ПСЖ» шанс убедить его подписать новый контракт.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за парижан 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и двумя голевыми передачами. При этом Килиан имеет контракт с «ПСЖ» до лета 2024 года, в котором есть опция продления на один год. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 180 млн. (championat.com)