Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин сообщил, что глава Управления проектов администрации президента Сергей Новиков требовал от него уйти в отставку. Об этом Калягин сообщил в письме на имя главы президентской администрации Антона Вайно. Фотокопию письма от 24 ноября публикует телеграм-канал «Брифинг».

По словам Калягина, Новиков обвинил его в недостаточной лояльности к властям. В письме Калягин сообщил, что Новиков требует от него до 4 декабря провести съезд Союза театральных деятелей и уйти в отставку в обмен на орден и финансирование премии «Золотая маска». «Новиков заявил о консенсусе во власти по моей замене», — говорится в письме.

Кроме того, Калягин упомянул, что в случае, если бы он отказался покинуть пост главы СТД, Новиков угрожал ему уголовным преследованием.

Внеочередной съезд Союза театральных деятелей, на котором Калягин сложил с себя полномочия председателя, прошёл 4 декабря. Новым председателем был избран актёр и режиссёр Владимир Машков. Голосование было безальтернативным. Изначально в бюллетенях для голосования предполагались ещё четыре кандидата: гендиректор Большого и худрук Мариинского театров Валерий Гергиев, народный артист России Андрей Борисов, директор театра Вахтангова Кирилл Крок и народный артист России Александр Лазарев. Кандидатура Лазарева была выдвинута самим Калягиным. Однако ближе к голосованию все они объявили о самоотводе.

Машков неоднократно заявлял о поддержке политики президента России Владимира Путина, в 2018 году был его доверенным лицом на выборах. В 2020 году входил в комиссию по поправкам к Конституции. Поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину, в марте 2022 года выступил на концерте в честь годовщины аннексии Крыма на Красной площади. Дочь Машкова Мария, живущая в США, сообщала, что за антивоенные высказывания отец обвинил её в «предательстве». (svoboda.org)