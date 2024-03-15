Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера театра и кино, режиссера, бывшего худрука Театра сатиры Александра Ширвиндта.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что президент направит телеграмму соболезнований его родным и близким.

О смерти актера в больнице сообщил ранее актер Сергей Газаров.

Ширвиндту было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих». Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. В в 2000–2021 годах он являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

До этого актер Александр Воеводин рассказал, что провел всю жизнь рядом с Александром Ширвиндтом. Он также сообщил, что в последнее время режиссер плохо себя чувствовал.