Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру обороны Узбекистана генерал-лейтенанту Баходиру Курбанову.

Об этом сообщает Минобороны.

«Глубоко опечален вестью о гибели членов экипажа вертолета «Ми-8» командования войск ПВО и ВВС Узбекистана при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне «Каттакурган» в Самаркандской области.

Да упокоит Всевышний души погибших, мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям», — говорится в соболезновании.