Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералу Сахиру Шамшаду Мирзе.

Как сообщает # со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в соболезновании говорится:

«Глубоко опечален вестью о гибели группы военнослужащих Вооружённых сил братской Исламской Республики Пакистан в результате террористического акта, совершённого на территории района Оракзай в провинции Хайбер-Пахтунхва, на границе Пакистана с Афганистаном.

Да упокоит Всевышний души погибших, мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям.
Аллах ряхмят элясин!»

image

Автор: Редакция | Дата: 2025/10/09, 14:20 | Рубрика: Политика

