Текст проекта мирного договора с Азербайджаном почти финализирован, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Мы были вовлечены в переговоры с Азербайджаном по этому вопросу, и Армения готова полностью финализировать текст в течение месяца и подписать мирный договор с Азербайджаном», — сказал он в четверг на пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной в Таллинне.

При этом Мирзоян отметил, что не видит «позитивной реакции со стороны азербайджанских коллег на предложение Армении подписать мирный договор в течение месяца».

«Однако Армения остается приверженной мирной повестке, нормализации отношений с Азербайджаном, признанию территориальной целостности двух стран на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, продолжению процесса делимитации на основе этой декларации», — цитирует Мирзояна «Новости-Армения».

По его словам, «настало время закрыть страницу конфликта на Южном Кавказе и принести мир в этот регион».

«Безусловно, мы будем продолжать работать в этом направлении, и рассчитываем на твердую поддержку наших партнеров, заинтересованных в долгосрочном мире и стабильности в регионе Южного Кавказа», — сказал Мирзоян.

В этот же день находящийся в Тбилиси с официальным визитом министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов во время встречи с грузинским коллегой Илиёй Дарчиашвили фактически повторил декларируемую в последнее время позицию Баку по этому вопросу. Байрамов отметил, что, несмотря на значительный прогресс по тексту мирного соглашения, сохраняющиеся претензии к территориальной целостности Азербайджана в Конституции Армении и других законодательных актах этой страны являются основным препятствием для мирного процесса.

Спрашивается, где же тут выход? Уже около двух месяцев обе стороны твердят своё, и дело не двигается. Одно время, еще в апреле, Никол Пашинян заговаривал о возможности внесения изменений в Конституцию Армении, но теперь и он вместе со своей командой повторяет мантру о готовности Еревана подписать мирный договор «в течение месяца», и обвиняет Баку в торможении процесса. Что же тут можно и нужно предпринять?

На эти вопросы # ответили известные эксперты региона.

Ведущий эксперт Грузинского Центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Думаю, что здесь все достаточно просто и совсем не страшно. Для руководства Армении очень важно помочь позитивно настроенной к себе администрации США получить на предстоящие осенью выборы дополнительный бонус в виде мирного договора. А в Баку спрашивают — а нам что за это? Ведь нынешняя администрация позитивно настроена по отношению к Армении, а не к Азербайджану, и помогать Байдену победить Трампа, изображая из себя доброго самаритянина, вовсе не входит в планы Алиева. Отсюда и требование записать обязательство изменить Конституцию, в которой есть отсылка к документу, согласно которому Карабах это часть Армении. Для общественного мнения Армении это будет выглядеть как прогиб, поэтому это крайне болезненно для Пашиняна.

Вот и вся политическая арифметика данной коллизии. А предпринять тут ничего нельзя, позиция Баку ясна и понятна — хотите договор, берите обязательства.

Эксперт по международным проблемам Эльман Фаттах:

— Прежде всего, должен отметить, что необоснованно ожидать подписания мирного соглашения между двумя воюющими странами в течение короткого периода времени. Например, когда был подписан мирный договор между СССР и Западной Германией, прошло более 25 лет после окончания войны. Учитывая, что Армения и Азербайджан являются странами с почти 100-летней историей конфликтов, для них непростая задача так скоро подписать окончательное мирное соглашение. Это объяснение объективного общего взгляда на азербайджано-армянские отношения. Есть и фактические обстоятельства, препятствующие подписанию мира.

На данный момент армянская сторона позиционирует себя как страну, готовую подписать мирное соглашение, и заявляет, что официальный Баку затягивает этот процесс. Это утверждение имеет изрядную долю правды. С другой стороны, официальный Баку считает невозможным подписание мира в условиях сохранения территориальных претензий к Азербайджану в Конституции Армении и других номативных документах. И он абсолютно прав в этом утверждении.

Другими словами, как можно видеть, направление отношений между двумя странами – это больше, чем мирный процесс, это процесс конкурирования фактов о том, кто больше виноват в неподписании мира.

Короче говоря, с одной стороны, официальный Ереван не готов к конституционной реформе, которая является главным условием мира, а с другой стороны, официальный Баку вообще не заинтересован в мирном процессе.

Теперь что касается ответа на вопрос «что же тут можно и нужно предпринять?»

Чтобы подписать окончательное мирное соглашение между двумя странами, сначала должны сложиться благоприятные международные условия, которые сделают мир необходимым. В настоящее время ни таких условий, ни необходимости в этом не наступило. В этой связи подписание мира между двумя странами во многом будет зависеть от развития геополитических процессов. Если такое развитие событий сделает мир необходимым, в ближайшее время может быть подписано окончательное мирное соглашение. А если не произойдет серьезных изменений, подписание мирного соглашения будет отложено на неопределенный срок.